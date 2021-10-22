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    Arka Sokaklar'ın yıldızı geri dönüyor! O ismin hayranları çok sevinecek

    Kanal D'nin 15 sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun bir aranın ardından setlere geri döneceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 16:27
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    Arka Sokaklar'ın yıldızı geri dönüyor! O ismin hayranları çok sevinecek

    Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

    Cuma akşamlarına damga vuran ve iddialı rakiplerini sollayan polisiye dizi Arka Sokaklar, her bölümde sosyal medya gündemine de oturmayı başarıyor.

    Dizide canlandırdığı ''Volkan Komiser'' rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun bir süre önce hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti.

    SETLERE DÖNÜYOR

    Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

    Zorlu kemoterapi tedavisine rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen genç oyuncu, yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. Aksoy, yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

    Arka Sokaklar ın yıldızı geri dönüyor! O ismin hayranları çok sevinecek #1

    FİLMDE ROL ALACAK

    Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmlerle uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrolü oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu duyurdu.

    Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktı.

    Filmde bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu, bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.

    Arka Sokaklar ın yıldızı geri dönüyor! O ismin hayranları çok sevinecek #2

    ''UZUN ZAMANDIR TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUM''

    Volkan Karataş, ''Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek.'' dedi.

    Bu gelişme, Arka Sokaklar dizisinin hayranlarını hem de yakışıklı oyuncunun sevenlerini oldukça mutlu etti.

    Arka Sokaklar ın yıldızı geri dönüyor! O ismin hayranları çok sevinecek #3

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