Arka Sokaklar'ın yıldızı Kanunsuz Topraklar'a geliyor! Güzel oyuncu 'Mehveş' rolünü kaptı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Emel Çölgeçen, Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna Mehveş rolüyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, dev prodüksiyonu, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar, kadrosuna yeni isimler katmaya da devam ediyor.

Son olarak Teğmen Sezai karakterine hayat veren Arif Diren'in veda ettiği diziye yeni bir oyuncu katıldı.

EMEL ÇÖLGEÇEN KANUNSUZ TOPRAKLAR İLE DÖNÜYOR

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Ferhat ile Şirin dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Emel Çölgeçen, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Emel Çölgeçen, Kanunsuz Topraklar dizisinde Mehveş karakterine hayat verecek.

NECİP MEMİLİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Usta oyuncu Necip Memili, güzel oyuncu Emel Çölgeçen ile Kanunsuz Topraklar dizi setinde çekildikleri ufak bir videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ardından Çölgeçen de setten bir fotoğraf paylaşıp, ''Ve dram devam etmekteydi. Bu saatte eyeliner.'' notunu düştü.