Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı! 'Hüsnü Çoban ne der acaba?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı! 'Hüsnü Çoban ne der acaba?'

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Geyik'in güzelliği hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Dördüncü sınıftakyen tiyatroya başlayan Yüsra Geyik, eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde yer alan ama asıl ününü Arka Sokaklar sayesinde kazanan Geyik, uzun bir süre Zeliş'e hayat verdi.

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan ve Camdaki Kız'da kısa bir süreliğine yer alan Yüsra, şu sıralar verdiği pozlarla gündem oluyor.

Cesur pozlar veren güzel ve başarılı oyuncu, hayranlarını etkilemeyi ve övgü dolu yorumları kapmayı başarıyor.

Camdaki Kız'dan sonra herhangi bir projede yer almayan oyuncunun yeni adresi ise merak konusu oldu.

Bazı hayranları ekranlara daha güzel bir proje ile dönmesini isterken bazıları ise yeniden Arka Sokaklara geçmesini bekliyor.

Yüsra'dan yeni pozlar

Son olarak bir çekim için kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, herkesi etkilemeyi başardı.

Uzun zamandır verdiği pozlarla haberlere konu olan Geyik, cesaretli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Spor yapan ve sağlıklı beslenen Geyik'in kusursuz fiziği beğenilirken, yorum üzerine yorum yağdı.

O pozlara, "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar", "Hüsnü görmesin" gibi yorumlar geldi.