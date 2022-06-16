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- Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, sütyen tarzı büstiyeri ile sokağa çıktı! Sosyal medya yıkıldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, sütyen tarzı büstiyeri ile sokağa çıktı! Sosyal medya yıkıldı
- 16.06.2022 - 16:18
Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu işe devam ediyor.
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ,İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizi reyting rekorları kırıyor.
16 sezonu deviren diziden ayrılanlar arasında olan Yüsra Geyik, Zeliş karakteri olan Hüsnü Çoban'ın kızına hayat verdi.
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süreliğine Camdaki Kız'a geçiş yaptı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik, geçen zaman içerisinde de güzelliğine güzellik kattı.
Herkesin sevdiği bir isim haline gelen Yüsra, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni rekoru kırıyor.
Yüsra Geyik'in tarzı
Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik, yaz aylarının keyfini çıkarıyor.
osyal medyayı aktif kullanan Geyik sütyen tarzı büstiyeri, ceketi ve siyah süper minisiyle verdiği pozları paylaştı.
Güzelliğiyle hayranlarından beğeni toplayan Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi.
Çoğu takipçisi "Nefes kesiyorsun" dese de takipçilerinin bir kısmı güzel oyuncunun ceketine takıldı.
Paylaşıma, "Ceket emanet mi?", "Hüsnü komiserin ceketi mi?" yorumlarının yanında "Yansın buralar", "Ceket olmasa daha iyiymiş", "Yakıyorsun" yorumları geldi.