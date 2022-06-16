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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, sütyen tarzı büstiyeri ile sokağa çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, sütyen tarzı büstiyeri ile sokağa çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik, güzelliğini ve kusursuz fiziğini sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarla bir kez daha konuşturdu.