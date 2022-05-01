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    • Arka Sokaklar'ın Zeliş'i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı...

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı...

    Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan Yüsra Geyik, cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son zamanlarda moda olan tek düğmeli hırkasıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 15:40
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    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı...

    Oyunculuğa ilk olarak Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, daha sonra 15 yıl boyunca yer alacağı Arka Sokaklar dizisine geçiş yaptı.

    2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon ani bir kararla diziden ayrıldı.

    Bu kararı ile hayranlarını şoke eden Geyik, son olarak Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Melisa karakteriyle başarılı bir oyuncu olduğunu kanıtlayan Geyik'in bu yolculuğu kısa sürdü.

    Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

    Sık sık tarzı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

    Ekranlara ne zaman döneceği merak konusu olan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Hadise'ye gönderme yaptı

    Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt veren Yüsra Geyik, Hadise'ye gönderme yaptı.

    Geyik,''Bu işler kısmet biraz, benim elimde olan bir şey değil. İnanın ki biri yok. Büyük de konuşmak istemiyorum şimdi Hadise gibi, 'Asla koymam' deyip, sonra sosyal medyada paylaşmayı çok tercih etmem gibi geliyor. Böyle deyip, sonra konserimde nişan fotoğraflarımı yayınlarım.'' diyerek kahkaha attı.

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #1

    ''Okuduğum işler var''

    Yeni projeleriyle alakalı konuşan Yüsra Geyik, "Okuduğumuz işler var tabii, o yüzden bu taraflara geliyorum zaten. Güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #2

    Sütyensiz tarzı dikkati çekti

    Son zamanlarda sık sık göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelen Yüsra Geyik, yine çok konuşulacak bir kıyafet tercih etti.

    Son dönemlerde moda olan tek düğmeli hırka giyen Geyik, sütyensiz tarzıyla gündeme bomba gibi düştü.

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, derin dekoltesi ve karın kasıyla akılları baştan aldı.

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #3

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #4

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #5

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #6

    Arka Sokaklar ın Zeliş i artık sütyen takmıyor! Derin dekoltesi ve karın kaslarıyla akılları baştan aldı... #7


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