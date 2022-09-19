Arka Sokaklar'ın Zeliş'i dekolte verdi! Kıyafetindeki detaya yorum yağdı...

Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla takipçilerini mest etti.

Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizilerinden biri oldu.

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar dizisi 17. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisi, oyuncularıyla da sık sık gündem olmaya başladı.

Bunlardan biri de dizide, Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik oldu.

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 32 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

Geyik'in o pozuna takipçileri, "Beyaz melek, "Beyaz sana çok yakışmış" yorumlarında bulundu.