Euro
12.6294
4.86%
Dolar
11.1238
4.62%
Altın
668.26
4.79%
Borsa
1.702
-0.28%
Bitcoin
659.595
3.31%
BTXN Coin
20.94
-0.89%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu. Yüsra Geyik hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun yıllar önceki halini görünce hayrete düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi

    Yüsra Geyik, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

    15 sezon boyunca dizide yer alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon öncesi diziden ayrılma kararı almış ve hayranlarını üzmüştü.

    Yaz boyunca tatil yaparak dinlenen Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

    CAMDAKİ KIZ'DA MELİHA DEVRİ

    Hayranları ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ederken bomba patladı ve Yüsra Geyik, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu.

    Genç oyuncu, başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizide Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterine hayat verecek.

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #1

    YILLAR ÖNCEKİ HALİ GÜNDEM OLDU

    Yüsra Geyik, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşarken hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun yıllar önceki haliyle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni gelen güzel oyuncunun değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

    İşte Yüsra Geyik'in yıllar içindeki müthiş değişimi...

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #2

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #3

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #4

     

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #5

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #6

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #7

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #8

    Arka Sokaklar ın Zeliş i oldu size Camdaki Kız ın Meliha sı! İşte Yüsra Geyik in değişimi #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir