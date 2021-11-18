- Haberler
- Medya Haberleri
- Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 16:32
- Güncelleme : 18.11.2021 - 16:36
Yüsra Geyik, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.
15 sezon boyunca dizide yer alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon öncesi diziden ayrılma kararı almış ve hayranlarını üzmüştü.
Yaz boyunca tatil yaparak dinlenen Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
CAMDAKİ KIZ'DA MELİHA DEVRİ
Hayranları ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ederken bomba patladı ve Yüsra Geyik, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu.
Genç oyuncu, başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizide Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterine hayat verecek.
YILLAR ÖNCEKİ HALİ GÜNDEM OLDU
Yüsra Geyik, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşarken hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun yıllar önceki haliyle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni gelen güzel oyuncunun değişimi, sosyal medyada gündem oldu.
İşte Yüsra Geyik'in yıllar içindeki müthiş değişimi...