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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i oldu size Camdaki Kız'ın Meliha'sı! İşte Yüsra Geyik'in değişimi

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu. Yüsra Geyik hakkında araştırma yapanlar ise oyuncunun yıllar önceki halini görünce hayrete düştü.