Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyeniyle poz verdi! Fotoğrafı gören ekranı defalarca yakınlaştırdı...

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabındna paylaştığı son pozu ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul birinci sınıfı burada okuduktan sonra İstanbul'a geldi.

Ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda Yüsra, tiyatro ile yine ilkokulda tanıştı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan başarılı oyuncu, 13 yaşında kameralarla tanıştı.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Yüsra Geyik, asıl ününü ise Arka Sokaklar sayesinde kazandı.

16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayata veren Yüsra Geyik, ani bir kararla projeden ayrıldı.

Geyik bu efsanevi projeden ayrıldıktan sonra yine çok izlenen dizilerin başında gelen Camdaki Kız'a transfer oldu.

Camdaki Kız'da Melisa karakterini canlandıran ancak yolcuğu kısa süren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Dergi çekimlerinde boy gösteren ve güzelliğini sergileyen oyuncunun son pozu, yine ortalığı tozu dumana kattı.

Yüsra'dan fena pozlar

32 yaşındaki güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle olay oldu.

Her paylaşımıyla güzelliğini gözler önüne seren başarılı oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yüsra'yı ekranda görmeyi özleyenler, kusursuz fotoğraflarına ve fiziğine bakıp mest oluyor.