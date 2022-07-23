Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik bikinisiyle büyüledi! 'Çok güzel olmuşsun'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sosyal medyada adından söz ettiriyor.Genç oyuncu cesur pozları ile magazin gündeminde yer alıyor..

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Zeliş karakteriyle büyük ün yakalayan oyuncu Yüsra Geyik cesur pozları ile adından bahsettiriyor.

Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile zaman zaman magazin gündemini meşgul ediyor.

Instagram hesabında 374 bin takipçisi bulunan genç oyuncu Yüsra Geyik bikinisiyle poz verdi.Oyuncunun bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Yüsra Geyik'in bikinisiyle bir teknede uzanarak verdiği pozlar dikkat çekti.

İşte Yüsra Geyik'in o pozları..

Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.