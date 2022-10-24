Ekranlarda uzun sezonlar kalan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, süper minili pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.

Kanal D ekranlarında toplam 17 sezon yayınlanan ve oyuncularıyla sık sık gündem olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldiği bilinen Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul'da devam etmiş ve Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda eğitim almıştı. Ünlü isim henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başlamıştı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan isim, 13 yaşında kameralarla tanışmış ve ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştı.

Süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Asıl popülerliğini Arka Sokaklar dizisiyle yakalayan isim, bu kez süper minili pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.

Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan ünlü ismin fitliği de gözlerden kaçmadı.

İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...