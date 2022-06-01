Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine bikinisi küçük gelince.. Öyle bir poz verdi ki görenin aklı çıktı!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine bikinisi küçük gelince.. Öyle bir poz verdi ki görenin aklı çıktı!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan paylaştığı pozla dikkati çeken Geyik'in bikinisi ise yorum yağmuruna tutuldu.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan ve 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi dizisinde boy gösterdi.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon ani bir kararla projeye veda etti.

Geyik'in vedası Arka Sokaklar seyircisini üzerken, kısa bir süre sonra ise Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine hayat verdi.

Bu karakteri uzun ömürlü olmayan Yüsra Geyik, şu sıralar yer aldığı dizilerle değil sosyal medya pozlarıyla gündem oluyor.

Cesur kareleriyle adından söz ettiren Yüsra Geyik için, sosyal medya üzerinden dikkati çeken yorumlar yapılıyor.

Bazı hayranları Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakterine gönderme yaparak, yaşadığı değişimi vurguluyor.

Yüsra Geyik'in bikinisi küçük geldi

Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Instagram'da 370 binden fazla takipçiye sahip.

Ünlü oyuncu Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bikinili fotoğrafını paylaşan Geyik, paylaşımına 'Haziran' notunu düştü.

Güzelliği ile dikkati çeken Geyik'in bikinisinin küçük geldiğine yönelik hayranlarından yorumlar geldi.

Bazıları fiziğinin güzelliğine bazıları ise bikisine dikkati çekti.. Geyik ise tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.