Arka Sokaklar'ın Zeynep ve Murat Komiser'inin aşkının meyvesine bakın! Oğulları Murathan yakışıklılığıyla olay

Arka Sokaklar dizisinde iki aşığı canlandıran Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Murathan adını verdikleri oğulları kocaman oldu. Gözlerden uzak büyütülen Murathan, anne Özçelik'in kopyası.

26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gamze Özçelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Elite Model Look Ipek güzeli ve 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi.

Podyumlara ağırlık vermeyen ve Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan gibi programlarının sunuculuğunu yapan güzel isim, oyunculuk alanında ilerledi.

Sayısız projede yer alan Gamze Özçelik, adını 16 sezondur ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinde "Zeynep Akyüz Ateş" karakterine hayat veren Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

Uğur Pektaş yine aynı dizide hayat verdiği "Murat" karakteri ile tanındı ve Gamze Özçelik'le 2011 yılına kadar evli kaldı.

İkilinin evlilikleri ani bir şekilde sona ererken, dizide başlayan bu aşkın meyvesi ise Murathan Pektaş oldu.

Gözlerden uzak büyüyen Murathan Pektaş hem babası hem de bir hayli benzediği annesi ile sık sık zaman geçiriyor.

Murathan Pektaş'ın annesine olan benzerliği

Oğlu Murathan'a oldukça düşkün olan Gamze Özçelik yaptığı bir paylaşımda, "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdülillah" demişti.

Oğlu ile arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu yazdığı bu notla gözler önüne seren Gamze Özçelik, basından uzak bir hayat sürmeye çalışıyor.

Tesettürü tercih eden ve Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyacı olanlara yardım eden Gamze Özçelik, oğlunu sessiz ve daha sakin bir ortamda büyütüyor.

Murthan'ı görenler ise anne Gamze Özçelik'e benzediğini dile getiriyor. "Gamze kendisinden bir tane daha doğurmuş" diye sayısız yorum geliyor.