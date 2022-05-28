Arka Sokaklar'ın Zeynep ve Murat Komiser'inin oğlu Murathan'ın son haline bakın! Yakışıklı bir delikanlı olmuş

Arka Sokaklar'ın Zeynep ve Murat Komiser'inin oğlu Murathan'ın son haline bakın! Yakışıklı bir delikanlı olmuş

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve daha sonra evlenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğulları son haliyle gündem oldu. Gözlerden uzak büyütülen Murathan, annesine olan benzerliğiyle dikkati çekti.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden dizi, 16 sezon boyunca birbirinden yetenekli oyuncuları kadrosunda ağırladı.

Bu oyunculardan biri olan Uğur Pektaş, dizide hayat verdiği komiser Murat karakteriyle hafızalara kazındı.

Uzun yıllar dizide boy gösteren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkati çekti ve genç kızların kalbini çalmayı başardı.

Pektaş, rol gereği dizide komiser Zeynep karakterine hayat veren Gamze Özçelik ile karı-kocayı oynadı.

Dizi aşkı gerçek oldu

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in dizi aşkı, setin dışına taştı ve gerçek hayatta evliliğe kadar gitti.

2008 yılında nikah masasına oturan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik çifti, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı.

Ancak oyuncu çiftin mutluluğu sadece 3 yıl sürdü ve ikili 2011 yılında boşandı. İkilinin ayrılığı sonrası Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'te kaldı.

Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi.

İki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken oğulları Murathan, son haliyle gündeme geldi.

Murathan yakışıklı bir delikanlı oldu

Oyunculuğu bırakıp tesettüre giren ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Gamze Özçelik, yaptığı bir paylaşımda oğlu Murathan ile ilgili ''Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdülillah.'' demişti.

Oğluna ne kadar düşkün olduğunu yazdığı bu notla gözler önüne seren Gamze Özçelik, oğlunu basından ve sosyal medyadan uzak büyütmeye çalışıyor.

Ancak baba Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından sık sık oğluyla birlikte çekildikleri kareleri paylaşıyor.

Geçen zamanda şimdilerde 12 yaşında olan Murathan Pektaş'ı görenler ise gözlerine inanamıyor.

Takipçileri, Murathan'ın annesine olan benzerliğini ''Gamze kendisinden bir tane daha doğurmuş'' yorumlarıyla dile getiriyor.