Armağan Çağlayan "Bambaşka Biri"yi beğenmedi! "Bütün parayı Hande Erçel ve Burak Deniz'e..." Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, FOX’un yeni dizisi ‘Bambaşka Biri' dizisini eleştiri yağmuruna tuttu.

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FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Bambaşka Biri, Hande Erçel ve Burak Deniz'i başrolde buluşturdu.

İlk bölümü ile reytingleri sallayan dizi, izleyicileri adeta ekrana kilitledi.

Tim&B Productions imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, Ethem Özışık’ın senaryosunu kaleme aldığı Bambaşka Biri dizisine ilk eleştiri geldi.

Hande Erçel’in ‘Savcı Leyla’, Burak Deniz’in ‘Gazeteci Kenan’ rolü ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da merakla izledi.

Ünlü yapımcı Çağlayan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir merakla beklenen diziyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Kadroyu beğenmedi

Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin oyuncu kadrosunu ve yapımcısını, "Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım! #BambaskaBiri" sözleriyle eleştirdi.

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda, Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Dilşah Demir (Pelin), Begüm Akkaya (Yasemin) ve Uğur Uzunel (Tahir Gediz) gibi ünlü isimler de yer alıyor.