Armağan Çağlayan döner fiyatlarına tepki gösterdi Armağan Çağlayan döner yemek için gittiği mekandaki fiyat listesini paylaştı. Menüdeki fiyatlara tepki gösteren Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL" ifadelerini kullandı.

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Bir dönem TV dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınladığı programlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Ancak Çağlayan bu kez yaptığı bir paylaşımla gündemde.

Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

Döner fiyatlarına isyan etti: İnsanın bütün iştahı kaçıyor

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, mekandaki fahiş fiyatlardan dert yandı.

"2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL"

Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Çağlayan'a takipçilerinden destek yorumları geldi.