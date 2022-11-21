Armağan Çağlayan kanser mi, ne kanseri? Her şeyi açıkladı...

Televizyoncu Armağan Çağlayan, sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Peki Armağan Çağlayan hasta mı, kanser mi? Ne kanserine yakalandı? İşte açıklaması...

Popstar yarışmasındaki jüri üyeliğiyle televizyon ekranlarına damga vuran Armağan Çağlayan, kariyerine YouTube programıyla devam ediyor.

Ayvalık'a yerleşen ve sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Çağlayan, "Size Anlatacaklarım Var" adlı gösterisiyle de sahne alıyor.

56 yaşındaki Armağan Çağlayan sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, gösterilerine bir süre ara verdiğini sebebiyle birlikte açıkladı.

Sevenleri ise "Armağan Çağlayan sağlık durumu" hakkında bilgi araştırıyor.

Peki Armağan Çağlayan hasta mı, neyi var? Armağan Çağlayan kanser mi? İşte detaylar...

Armağan Çağlayan kanser mi?

Armağan Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin açıklamasında kansere yakalandığını duyurdu. Akciğerinde bir kitle tespit edilen Çağlayan, duruma açıklık getirdi.

Tedaviye başlayacak olan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.



Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.



Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…



Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.



Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim……"