Armağan Çağlayan programını bıraktı

Geçtiğimiz ay akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, doktor tavsiyesi üzerine YouTube'de yayınlanan programına veda etti.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz ay kötü haberi duyurdu.

Akciğer kanserine yakalandığını paylaşan Çağlayan, tedavi sürecine başladı.

Çağlayan, doktorunun tavsiyesi ile programını bıraktığını açıkladı.

YouTube kanalında Gör Beni, Uçuk Kaçık Masallar, Dur Bi Dinle, Yeme De Yanında Yat ve Zor Ama Yine De Sor adlı programların sunuculuğunu yapan Çağlayan, kanala veda ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Artık YouTube’a veda zamanı"

Yaptıkları son çekimden fotoğraflar paylaşan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı;

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı... Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle… Her şey için çooook teşekkürler… Minettarız…"