Armağan Oğuz kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı 'Mazo' rolüyle döndü!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Mazo karakterine hayat veren Armağan Oğuz'un hayatı merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı'nın Mazo'su Armağan Oğuz kimdir, kaç yaşında?

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin oturduğu Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Mazo rolüyle dahil olan Armağan Oğuz'un hayatı merak ediliyor.

Peki Masumlar Apartmanı'nın Mazo'su Armağan Oğuz kimdir, kaç yaşında? İşte Armağan Oğuz'un biyografisi...

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi ve sinema filmi oyuncusu Armağan Oğuz, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı.

2008 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olan Armağan Oğuz, dizi setlerine 2014 yılında adım attı.

Başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandıren Oğuz, oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı.

Netflix'in ''Fi'' adlı dizisinde hayat verdiği Göksel karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, ''Börü'' dizisinde Ayı Murat rolüyle izleyici karşısına çıktı.

''Diriliş Ertuğrul'' dizisiyle de tarihi dizi tecrübesi yaşayan Oğuz, ''Kuzey Yıldızı'' dizisinde canlandırdığı Bulut karakteriyle de adından söz ettirdi.

2016 yılında Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol alan başarılı oyuncu, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Radko karakteriyle izleyici karşısına çıktı.