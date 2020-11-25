Arnavutluk haftanın iki günü 'Kuruluş Osman' izliyor

Büyük bir beğeni ile izlenen ‘Kuruluş Osman’, Arnavutluk’taki reytinglerde zirveye ulaştı.

ATV ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen ‘Kuruluş Osman’, Arnavutluk’un en çok izlenen dizi oldu.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN’da ‘Osmani’ ismiyle başlayan ve haftanın iki günü prime time’da ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.