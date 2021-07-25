Arşivden çıkan Ruşen Çakır imzalı Basın Skandalı haberi

Ruşen Çakır'ın, 2005 yılında Amerika'dan para aldığı ortaya çıkan gazetecilere mesleği bırak uyarısı yaptığı görüldü.

Amerika'dan gelen paralarla Türkiye'de gazetecilik adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan medya kuruluşlarının listesi, kamuoyunun gündeminde.

Listede, Amerika'dan en çok payı Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un aldığı ortaya çıktı.

ORTAĞI CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN KARDEŞİ

Ruşen Çakır'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Medyaspoce'un ortağı da tanıdık bir isim: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer.

AMERİKA'DAN 477 BİN DOLAR

Medyascope, Amerikan Chest Foundation'dan toplam 477 bin 58 dolar hibe ödemesi aldı.

Kurulduğu yılın ardından düzenli olarak Amerika'dan para desteği alan Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ın, yıllar önce yaptığı haberler de arşivden çıktı.

ARŞİVDEN ÇIKAN HABER

Tarihler 2005'i gösterirken "Basın Skandalı" başlığıyla bir haber yapan Ruşen Çakır, Pentagon'dan 50 gazetecinin maaş aldığını, bu gazetecilerden 4'ünün de Türk olduğunu duyurmuştu.

"MESLEKTAŞLARIM ENERJİLERİNİ HEM DE ÇOK UCUZA.."

O günlerde konuyu oldukça irdeleyen Ruşen Çakır, "Bazı meslektaşlarımın enerjilerini, hem de çok ucuza, Amerikan ordusu için seferber etmiş olmaları ağırıma gidiyor.

"ÖZÜR DİLEYİP GAZETECİLİĞİ BIRAKMALIDIRLAR"

Bu arkadaşlar, dünyada birçok örneği görüldüğü gibi, özür dileyip gazeteciliği bırakmalıdırlar. Kendilerini acındırmaya çalışmayı bırakıp böyle onurlu bir yol seçerlerse Türkiye’ye bir yararları olur." ifadelerini kullanmıştı.