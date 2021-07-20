Artık Oluversin Gari TV'de ilk kez! Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin son serisi olan Artık Oluversin Gari, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini ise Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı Artık Oluversin Gari filmi, 20 Temmuz Salı saat 20.00'de FOX TV izleyicisiyle buluşuyor.

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmi FOX TV yayın akışında gören izleyiciler, Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularına yanıt arıyor.

Sosyal medyada da çok konuşulan film için ''Ege projelerini daha çok ekranda görmek istiyoruz, uzun zamandır bu kadar gülmemiştim, umarım tat bırakan işler arasında en kısa zamanda yer alır.'' yorumları yapılmıştı.

Peki Artık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşen seri film, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı bitmiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söyler.

Salih ve Nuriye otele yerleşmişlerdir. Sadri otelde olan Salih’in yanına gelir, Güney’i kızından uzak tutmasını ister.

Bu arada Güney Derya’ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz’den fikir almak için yardım ister. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney’in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini, Derya’ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Seda’nın üzülmesiyle İsmail devreye girer. Salih’in kaldığı otele yerleşir, tehditlere devam eder.

Aliş’in ise köylüyü otel yapılması için ikna çalışması sürmektedir. Güney’in evlilik teklifi, Seda’nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler olarak ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar yaşanmaya başlar. O sırada Güney de Derya’ya evlilik teklifi eder.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI

Artık Oluversin Gari filminin oyuncu kadrosunda; Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Karabayır, Orçun Kaptan, Işıltı Su Alyanak ve Suat Sungur yer alıyor.