Arto kimdir? Arto ve Seren Serengil olayı nedir, neden tartıştı?

Arto kimdir? Arto ve Seren Serengil olayı nedir, neden tartıştı?

Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Arto ve Seren Serengil arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Tartışmanın neden çıktığı merak edildi.

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın birlikteliği magazin gündeminde büyük ses getirirken ortaya çıkan detay dikkatlerden kaçmadı.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Arto ve Seren Serengil söz konusu detay hakkında konuşurken aralarında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, Arto kimdir? Arto ve Seren Serengil olayı nedir? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Arto kimdir? Arto ve Seren Serengil olayı nedir?

ARTO VE SEREN SERENGİL OLAYI NEDİR?

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi ile arkadaş çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları fikir ayrılığı nedeniyle birbirine girdi.

Arto'nun, söz konusu durumun normal olduğunu söylemesi üzerine Seren Serengil, ''Sen iyice saçmaladın. Bütün manyaklar bu yüzden başımıza çıktı. Arkadaşının sevgilisine bakan en büyük ahlaksızdır. Sen bunu normalleştiremezsin'' diyerek stüdyoyu terk etti.

Yaşanan tartışmanın ardından Bircan Bali, "Neden böyle konuşuyorsun Seren'in zaten en büyük yarası" dedi.

ARTO KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

1966 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen ve Arto sahne adıyla tanınan Harutyan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır.

Arto, lisans eğitimini 2010 ile 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlamıştır.

1997 yılından itibaren sahnelerde yer almaya başlayan Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.

Ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibi olan Arto, sivri çıkışlarıyla bilinmektedir.