Artuk Bey'in eşiydi... Diriliş Ertuğrul'un Maria'sını tesettürlü gören gözlerine inanamadı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat veren Sera Tokdemir, Bizim Hikaye filmi için imaj değiştirdi. Filmde Nimet karakterine hayat veren ve tesettür takan oyuncu, görenleri büyüledi.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul, efsane projeler arasına adını yazdırdı ve birçok ülkeye pazarlandı.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Metin Günay'ın yaptığı dizi, 2019 yılında yayın hayatına son verdi.

4 sezon süren dizinin başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Levent Öktem, Barış Bağcı ve Ayberk Pekcan gibi birbirinden usta isimler yer aldı.

Başroller dışında da kadroya birçok başarılı ve tanınan oyuncu dahil olurken, bunlardan birisi Sera Tokdemir oldu.

Sera Tokdemir dizide Maria karakterine hayat verdi ve daha sonra sadıklığı ile göz doldurdu. Ertuğrul ve Alplerine yardım eden Maria, onların kolayca kaleyi almalarını sağladı.

Bunun akabinde Artuk Bey ile evlendirilen Maria, kısa bir süre içinde hainlik yapmaya başladı. Tokdemir Maria rolünü başarı ile canlandırdı ve herkesin aklına kazındı.

Daha önce Bizim Hikaye adlı filmde oynayan Tokdemir'in tesettürlü hali gündeme geldi. Sera Tokdemir'in o halleri beğeni kazandı.

SERA TOKDEMİR'İN TESETTÜRLÜ HALİ

2015 yılında vizyona giren Bizim Hikaye'nin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturdu. Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ve hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan bir kadının öyküsünü anlatan film, usta isimleri bir araya getirdi.

Filmin başrollerinde; Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas gibi isimler yer aldı. Nimet karakterine hayat veren Sera Tokdemir'in tesettürlü halleri, film sayesinde gündem oldu.

Nimet karakterinin masumiyetini sinemaseverlere yansıtmayı başaran Tokdemir, tesettürlü hali ile "Bu ne güzellik" dedirtti. Yine aynı filmde Burcu Kıratlı ve Çiğdem Batur tesettür takmıştı.