Arzu Sabancı'nın 'doğal güzelliğini' kanıtlayan gençlik kareleri

Arzu Sabancı'nın gençlik karelerini görenler, estetik olmadığına dair yorumlar yaptı. Sabancı'nın yıllar önce çekilmiş kareleri, hayranlarından tam not aldı.

Arzu Sabancı sık sık hem sosyal medya paylaşımları hem de yaptığı iş anlaşmaları ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Hacı Sabancı'yı evlendiren Arzu Sabancı, güzelliği ile gençlere taş çıkarıyor.

Kendisine bakan ve giydiği kıyafetlerle birçok markanın radarında olan Sabancı, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Giydiği kıyafetler dışında da güzelliği hakkında tüyolar veren Arzu Sabancı, gençlik kareleriyle dikkati çekti.

Sabancı'nın yıllar önce çekilmiş karelerini gören hayranları, estetik yaptırmadığına dair yorumlarda bulundu.

ARZU SABANCI'NIN GENÇLİK KARELERİ

7 Eylül 1965 yılında dünyaya gelen ve arkeoloji mezunu olan Arzu Sabancı, birçok marka ile ortak projelere imza atıyor.

Kendi şirketini kuran ve modayı tercih eden Sabancı, 2008'de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı.

Başarıları ile ve güzelliği ile göz dolduran Arzu Sabancı, gençlik kareleri ile gündeme geldi.

Gençlik fotoğrafları herkes tarafından beğenilen Sabancı'nın gülüşünün ise yıllardır hiç değişmediği fark edildi.