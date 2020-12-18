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    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi

    Instagram hesabı üzerinden “Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin.” yazan Sabancı, sosyal medyada alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 13:36
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    Bu yıl koronavirüs nedeniyle yılbaşında etkinler iptal edildi, 4 gün boyunca kimse evinden dışarı adım atamayacak.

    Kısıtlamadan muaf olanlar dışında hemen hemen herkes kutlamasını evlerinde yapacak.

    Yılbaşı alışverişleri bile geçtiğimiz yıllara nazaran yarıdan yarıya düşerken, yeni yılın habercileri Noel Baba’ları görmek pek mümkün değil…

    Böylelikle alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde 2021’ye pandemi gölgesinde girilmiş olacak.

    “NOEL BABA GELEMEYECEKMİŞ”

    Türkiye’nin gündemi böyleyken, iş kadını Arzu Sabancı’nın yaptığı espri gündeme bomba gibi düştü.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sabancı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma kısıtlamasını esprili bir dille tiye almaya çalıştı.

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #1

    Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Sabancı, “Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin.” diye yazdı.

    Sabancı’nın bu paylaşımı, alay konusu oldu. Özellikle Twitter üzerinden paylaşım için “güldürmedi” şeklinde yorumlar yapıldı.

    İşte o yorumlardan bazıları:

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #2

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #3

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #4

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #5

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #6

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #7

    Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi #8

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