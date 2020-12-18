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Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi

Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi

Instagram hesabı üzerinden “Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin.” yazan Sabancı, sosyal medyada alay konusu oldu.