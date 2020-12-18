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- Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi
Arzu Sabancı’nın yılbaşı esprisi güldürmedi
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 13:30
- Güncelleme : 18.12.2020 - 13:36
Bu yıl koronavirüs nedeniyle yılbaşında etkinler iptal edildi, 4 gün boyunca kimse evinden dışarı adım atamayacak.
Kısıtlamadan muaf olanlar dışında hemen hemen herkes kutlamasını evlerinde yapacak.
Yılbaşı alışverişleri bile geçtiğimiz yıllara nazaran yarıdan yarıya düşerken, yeni yılın habercileri Noel Baba’ları görmek pek mümkün değil…
Böylelikle alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde 2021’ye pandemi gölgesinde girilmiş olacak.
“NOEL BABA GELEMEYECEKMİŞ”
Türkiye’nin gündemi böyleyken, iş kadını Arzu Sabancı’nın yaptığı espri gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sabancı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma kısıtlamasını esprili bir dille tiye almaya çalıştı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Sabancı, “Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin.” diye yazdı.
Sabancı’nın bu paylaşımı, alay konusu oldu. Özellikle Twitter üzerinden paylaşım için “güldürmedi” şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları: