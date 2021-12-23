Annesini Esra Erol'un programında bulan Arzu, annesi Hafize'nin kaçtığı Hasan'a neden evlenmek istediğini sorunca alaycı gülümsemeyle karşılaştı. Hafize, kızının parasının peşinde olduğunu belirtti.

9 Aralık'tan bu yana aradığı annesini Esra Erol'un sunduğu program aracılığıyla bulan Arzu, annesi Hafize'nin İzmir'de Hasan isimli şahsa kaçtığını öğrendi.

Annesini baskılamakla suçlanan Arzu, canlı yayına görüntüyle bağlanan annesinin yaptığınının düşüncesizlik olduğunu söyledi.

"PEŞİNİ BIRAKTIĞIMIZDA BİRİNİN YANINA GİDİYORSUN"

Çocuklarını geride bırakarak gitmesiyle annesinin evlilik kuramayacağını söyleyen Arzu, "Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadık ki... Sen evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu." ifadelerini kullandı.

Arzu'nun annesi Hafize'nin kaçtığı Hasan, canlı yayında evlenmek istediğini söyledi ViDEO

"ANNEMİ EŞ OLARAK SEÇMENDEKİ ETKENLER NELER"

Daha sonra annesinin evlenmek istediği Hasan'a soru yönelten Arzu, "Cidden çok merak ettim, annemi eş olarak yanınıza seçmenizdeki etkenler nelerdir? Ne özellikleri cezbetti de ille de Hafize dediniz?" sözlerini kullanınca Hasan'ın gülmesiyle karşılaştı.

ANNESİ İÇİN CANLI YAYINA ÇIKAN KIZA SESİNİ YÜKSELTTİ

İnsan olduğu için Hafize'yle evlenmek istediğini söyleyen Hasan, "Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, eşimi sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, ben eşimle birlikte olacağım." ifadelerini kullanarak Arzu'ya sesini yükseltti.

GÜLEREK CEVAP VERDİ

Annemi kaşı gözü için mi aldın diyen genç kızın sorusuna gülerek karşılık veren şahıs, "Görürsün, annenle evleneceğim." dedi.

"ÇOCUKLARIM PARAMIN PEŞİNDE"

Anne Hafize ise çocuklarının iş kazasından kendisine gelecek paranın peşinde olduğunu belirterek "İş kazasında parmaklarım kopunca çocuklarım oradan gelen paranın peşine düştü." açıklamasını yaptı.

Annesini hayal kırıklığıyla dinleyen Arzu, "Paran senin olsun." ifadelerini kullandı.