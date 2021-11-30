Asi dizisi ekranlara dönüyor! Asi dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İzlendiği dönemde reyting rekorları kıran Asi dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Asi dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Yayın hayatına 2007 yılında başlayan ve yayınlandığı döneme damga vuran diziler arasında yer alan Asi dizisinden hayranlarını sevindirecek bir müjde geldi.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Çetin Tekindor, Nur Sürer, Tuncel Kurtiz ve Selma Ergeç'in yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Asi, tekrar bölümleriyle ekranlara dönüyor.

Diziyi daha önce hiç izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Asi'nin yayın günü ve saatini merak ediyor. Peki Asi dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ASİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve rejisiyle, ekranlara damgasını vuran muhteşem bir yapım Asi dizisi, 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla ekranda olacak.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Çetin Tekindor, Nur Sürer, Tuncel Kurtiz ve Selma Ergeç'in olduğu Asi dizisi, 1 Aralık'tan itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de tekrar bölümleriyle Kanal D'de yayınlanacak.

ASİ DİZİSİ KONUSU

Aşk ve gurur… Kime aşık olacağını bilemezsin, Hangi topraklarda doğacağını seçemeyeceğin gibi... Asi, Antakya’nın köklü ailelerinden, Kozcuoğulları’nın kızı, Demir ise İstanbul’da yaşayan tanınmış genç bir işadamıdır.

Bir gün Antakya’ya gelen Demir, tesadüf eseri Asi’yle tanışır. Asi’yi ilk anda tarlada çalışan bir köylü kızı sanan Demir, garip bir şekilde bu güzel ve akıllı kızdan etkilenir. Belki de Asi ona küçük bir çocukken bu topraklarda kaybettiği toprak işçisi olan annesini hatırlatmıştır.

Demir, bir yandan annesinin yıllar önce başına gelenlerden sorumlu tuttuğu aileyi araştırırken, diğer yandan da Asi’yle aralarındaki çekim her geçen gün biraz daha artar. Aradığı aileyi sonunda bulan Demir, hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Onu çok etkileyen işçi kız Asi’yle, peşinde olduğu ailenin arasında sürpriz bir ilişki vardır.