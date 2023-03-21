Aşık Veysel'in kaçan eşi Esma'yı hiç gördünüz mü? Güzelliğin on para etmez" demişti... Usta sanatçı Aşık Veysel, ölümünün 50'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anılırken, geriye kalan aşk hikayesi bir kez daha hatırlara geldi. Aşık Veysel'in sevdiği adama kaçan eşi Esma Hanım ile karesi, gündem oldu. "Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa" satırlarını yazdığı Esma'nın fotoğrafı tozlu raflardan sosyal medyaya konu oldu.

Gönülleri fethetmiş bir halk ozanı: Aşık Veysel Şatıroğlu...

Sivaslı ama 81 ilde hatrı büyük...

7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı ile gözlerini kaybeden Aşık Veysel, hoşgörü, birlik beraberlik, vatan sevgisi konularındaki eserleriyle kalplere girdi.

"Dostlar Beni Hatırlasın", "Güzelliğin On Para Etmez", "Kara Toprak", "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi eserleriyle ünlenen Aşık Veysel, bağlamasını adeta konuştururdu.

Büyük bir halk ozanı olan Aşık Veysel, eserleri kadar aşkıyla da yürekleri dağladı.

Kendisini aldatarak kaçan eşine verdiği hayat dersi, dilden dile hala dolaşıyor.

Aşık Veysel'in aşk hikayesi

Aşık Veysel Şatıroğlu ve Esma'nın yolları ailelerin vesilesiyle keşisiyor.

Dünya evine giren genç çift, bu evliliğe razı olmak durumunda kalıyor.

Aşık Veysel halinden gayet memnun, ancak Esma'nın yüreği başka diyarlarda...

Seneler geçiyor ve Esma gebe kalıyor. 6 aylık hamileyken başka bir adama aşık oluyor ve evin bahçesinde 3 sene boyunca gizli gizli buluşuyor.

En sonunda ise sevdiğine kaçmaya karar veriyor.

Gece uyumak için yataklarına girdikten sonra kalkan Esma, bohçasını da aldıktan sonra pabuçlarını giyip ardına bakmadan kaçmaya başlıyor.

Biraz aradan sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark ediyor ki, pabuçlarını çıkarttığında gördüğüne inanamıyor.

Aşık Veysel’in tüm parası orada... Veysel, Esma'nın kaçacağını anlayıp sahip olduğu her şeyi eşine bırakmış.

Ayrıca parayla beraber bir kağıt bulur ve o kağıtta şu yazar ;

“Al bu para ananın ak sütü gibi helal olsun, gittiğin yerde kendini ezdirme.

Bir de güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa … ”

Aşık Veysel'in eşiyle karesi

Aşık Veysel'in karısına bu sözü, birçok ders niteliğinde anlamlar barındırıyor...

Herkesin merak ettiği Esma Hanım'ın fotoğrafını ise ortaya çıktı.

1970 yılında Sivas'ta Aşık Veysel'in eşi Esma ve torunu ile meyve bahçesindeyken çekilen karesi ilgi gördü.

İşte Aşık Veysel'in ihanet eden eşi Esma...