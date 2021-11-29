Asıl adını duyanlar şaşırıyor! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek adı bakın neymiş

Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özel hayatı mercek altına alınan Ece'nin asıl adını öğrenenler ise şoke oluyor.

Beş sezondur FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da boy gösteren Eda Ece, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Dizide canlandırdığı Yıldız rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Henüz psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyken keşfedilip setlere transfer olan Eda Ece'nin, kariyerine güzelliği sayesinde başlasa da çocukluğundan beri tiyatro yapan ve sanata ilgi duyan biri olduğu biliniyor.

YASAK ELMA İLE ÇIKIŞ YAPTI

Bu yönü, psikoloji eğitimiyle de birleşince Eda Ece'yi parlak bir oyuncuya dönüştürüyor. Ancak Ece'nin ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğu beş sezondur başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisine kadar anlaşılmıyordu.

Dizide hayat verdiği Yıldız karakterini iyi anlaması ve sahiplenmesi ona çok büyük bir başarı getirdi. Ancak bu noktaya gelmek için geride bıraktığı şeyler de oldu.

YEŞİLÇAM STİLİ UYGULAMIŞ

Eski Yeşilçam oyuncularının genellikle sektöre girerken adlarını değiştirdiği ve kendilerine yeni isimler uydurduğu su götürmez bir gerçek.

Eda Ece de bu yöntemi kullanan ünlülerden sayılabilir çünkü ünlü oyuncunun adı, sadece adı! Tam adı ise Eda Ece Uzunalioğlu. Yani ünlü oyuncu, bir hayli uzun olan soyadını kariyeri için bir kenara bırakmış gibi görünüyor.