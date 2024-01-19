Asıl mesleğini bir duysanız! Çağatay Ulusoy bakın ne mezunuymuş... Yıllar sonra televizyon ekranlarınan dönen Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisinde "Dağhan" karakterini canlandırıyor. İzleyiciler ünlü oyuncu hakkında aramaları yoğunlaştırırken, Ulusoy'un mezun olduğun bölümü duyanlar şoke oluyor.

ensonhaber.com

Oyunculuk kariyerine ilk adımını efsane dizi Adını Feriha Koydum ile atan Çağatay Ulusoy, Türk jönlerinden biri oldu.

Medcezir ile yıldızını parlatan Ulusoy, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile gönülleri fethetti.

Akabinde Delibal, İçerde, Hakan: Muhafız, Kağıttan Hayaller ve Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, yeni dizisiyle gündemde.

Çağatay Ulusoy, Fox TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Gaddar'da Dağhan rolünü canlandırıyor.

Henüz 33 yaşında olan ve kadınların gönlünü fetheden Ulusoy, oyunculuğun yanı sıra aldığı eğitim ile şoke ediyor.

Bakın Çağatay Ulusoy aslında ne mezunu...

İşte asıl mesleği

Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğan Çağatay Ulusoy, üniversite eğitimi aldı.

Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk hayalinden vazgeçmeyen Çağatay Ulusoy, aynı zamanda Ayla Algan'dan ders aldı.