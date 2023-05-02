Aşiret düğününde rekor kırıldı, takılan paranın miktarı dudak uçuklattı! Çanta çanta para geldi Son zamanlarda aşiret düğünlerinde takılan para, herkesin dikkatini çekmeye başladı. Enflasyonun yüksek olduğun şu zamanlarda, Mersin'de yapılan bir düğünde çanta dolusu para geldi.

Son zamanlarda aşiretler arasında yapılan düğünler, dikkati çekmeye başladı. Bu düğünler, lüks olması ve takılan paraların miktarı sebebiyle ilgi çekiyor.

Aşiretler arasında yapılan düğünlerde takılan bu paraların miktarı, duyanları şoke ediyor.

Bu sefer düğün haberi Mersin'den geldi. Mersin'de aşiretler arası gerçekleştirilen bir düğünde, toplanan para dikkat çekti.

Aşiret düğününde rekor kırıldı

Mersin'de yapılan aşiret düğününde çanta çanta para toplandı. Takı töreni sırasında para takanların isimleri tek tek söylendi.

Hem çantalarda hem de masaların üzerinde yer alan paralar, anbean kaydedildi.

Dakikalarca süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Mamxuran aşiretinin gerçekleştirdiği düğünde toplam 12 milyon 250 bin TL toplandı.