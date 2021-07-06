Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Geri sayım başladı...

Başrollerinde genç isimlerin yer aldığı Aşk 101’de yeni sezon heyecanı başladı. Tanıtımda 2. sezonun hangi tarihte başlayacağı netleşti. Peki seyircilerin merakla beklediği Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Aşk 101, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Resmi Instagram hesabında paylaşım yapan Netflix Türkiye, çıkış tarihini açıkladı.

İlk sezonuyla çok konuşulan yapım, özellikle genç yaştaki izleyicilerin beğenisini topladı. Diziye devam etme kararı alan Netflix, Aşk 101 ikinci sezon ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk 101’in 2. sezon başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman? İşte tarihi..

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix’ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihi olarak 30 Eylül 2021’i duyurdu.

AŞK 101 2.SEZONDA NELER OLACAK?

İkinci sezonda, Osman ilk kez aşık olur. Işık Sinan'ı hayata döndürmeye çalışırken, Eda ve Kerem ise kendi seçimleri ve ilişkileri arasında sıkışıp kalmıştır.

Bazen tüm dünyayı değiştirmen gerekir. Büyüyüp, tekrar bir araya geldiklerinde, geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalacaklardır.