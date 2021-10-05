- Haberler
- Medya Haberleri
- Aşk 101 bitti mi, final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?
Aşk 101 bitti mi, final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?
Netflix'in Türk yapımı gençlik dizisi Aşk 101, 2. sezonuyla da büyük ilgi gördü. Bölümleri bitirenler "Aşk 101 bitti mi, final mi?, Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?" merak ediyor. İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 12:51
İkinci sezonu merakla beklenen Netflix yapımı Türk gençlik dizisi Aşk 101, 8 bölümden olan yeni sezonu ile seyirciyle buluştu.
Başrollerinde Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı.
Şimdi ise gözler üçüncü sezona çevrildi. Bölümleri bir solukta bitiren seyirciler dizinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.
Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
AŞK 101 BİTTİ Mİ?
30 Eylül'de 8 bölüm olarak yayınlanan ikinci sezonuyla Aşk 101 dizisi izleyicisine veda etti.
AŞK 101 3. SEZON YAYINLANACAK MI?
Aşk 101'in 3. sezonu olmayacak. Dizi 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 2. sezonuyla birlikte final yaptı.