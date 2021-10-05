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Aşk 101 bitti mi, final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?

Aşk 101 bitti mi, final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?

Netflix'in Türk yapımı gençlik dizisi Aşk 101, 2. sezonuyla da büyük ilgi gördü. Bölümleri bitirenler "Aşk 101 bitti mi, final mi?, Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?" merak ediyor. İşte detaylar...