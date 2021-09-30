Aşk 101'in Kerem'i Kubilay Aka'nın açıklamaları şoke etti! Sosyal medya Miray Daner'in tarafında

Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101'in Kerem'i Kubilay Aka, gala gecesinde yaptığı açıklamada, ''Haksız da olsam özür dilemem.'' deyince sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Aşk 101'in 2. sezonu bugün izleyici karşısına çıktı. Dizide başrolleri paylaşan Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka, geçtiğimiz gün galada bir araya geldi.

Oyuncular kıyafetleri ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekerken dizide Kerem karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın sözleri, sosyal medyaya damga vurdu.

Kubilay Aka: Kimseden özür dilemem VİDEO

"HAKLI VEYA HAKSIZ ÖZÜR DİLEMEM"

Konu özür dilemeye geldiğinde asla özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, ''Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok.'' açıklamasında bulundu.

Aka'nın yaptığı açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ayrıca Kubilay Aka ile uzun süre birliktelik yaşayan güzel oyuncu Miray Daner'e de ''Kurtulmuşsun'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Kullanıcılardan gelen tepkilerden bazıları şöyle:

''Özür dilemeyi bilmeyen 7 yaşını atlatamamıştır''

''Özür dilemeyi minnet etmek olarak görmek mi?''

''Ay hayatımda gördüğüm altı en boş ego hatalı olduğunun farkındaysan özür dilemek zorundasın kimse sana anlayış göstermek zorunda değil ama hatalıysan özür dilemek zorundasın.''

''Ne kadar sığ bir düşünce ve bu insanlar televizyondalar? Özür dilemeyi minnet olarak görüyor. Bizim milletimizden genel olarak bu sorun var ama. Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmiyor bu millet. Halbuki erdemdir. Karşındakine saygıdır. Kendine saygıdır. Ne yaparsan onu bulursun.''





İHANET İDDİASIYLA AYRILMIŞLARDI

Ünlü oyuncular Miray Daner ile Kubilay Aka, ''Vatanım Sensin'' adlı dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3,5 yıl süren ilişkisi, Aka'nın Hilal Altınbilek ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sona ermişti.

Ayrılığa çok fazla dayanamayan Miray Daner, Kubilay Aka'yı affetmiş ve ilişkilerine 2. şansı vermişti. Bu kez de çift, Kubilay Aka'nın ifşa olan Instagram yazışmaları nedeniyle yollarını ayırmıştı.

Birbirlerine çok yakıştırılan ve evlenmeleri beklenen çiftin ayrılıkları, sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.