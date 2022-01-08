Aşk belgelendi! Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi yalnız bırakmadı

Yapımcısı olduğu "Nalan" filminin galasında Eren Dişli'yi yalnız bırakmayan Zehra Güneş, objektiflere birlikte poz verdi. Çift hakkındaki aşk iddiaları da doğrulandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş'in başarıları da kadar özel hayatı da dikkat çekiyor.

Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı" sorusuna "hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu.

Sosyal medyadan Eren Dişli ile fotoğrafını paylaşan ve aşk iddiaları karşısında sessiz kalan voleybolcu, hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Çiftin ilk pozu, Vakıfbank kulüpler şampiyonluğu sonrasında gelmişti.

AİLEYE DE GİRDİ

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ve sevgilisi Eren Dişli, sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Dişli'nin bu hareketi "Aileye girdi" yorumlarına neden olurken, Güneş ise Dilara Dişli'ye akşam yemeğine çıkmış ve bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Zehra Güneş bugün yaptığı paylaşımda sevgilisinin yapımcılığını yaptığı filme destek verdi.

Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye aşk yaşadıkları konuşulan VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı.