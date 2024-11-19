Aşk Evlilik Boşanma'da kimler oynuyor, konusu nedir? Oyuncu kadrosu ve karakterleri

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Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer 'in yönettiği dizi Aşk Evlilik Boşanma, 19 Kasım'da başlıyor.

Seyircinin kendini ‘Kim haklı?’, ‘Evet kendine bakmalı’, ‘Hayır yataklar ayrılmamalı’ gibi yorumlar yaparken bulacağı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın başrollerini paylaştığı dizide, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi işleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de gündemde.

İşte Aşk Evlilik Boşanma dizi oyuncuları ve oynadıkları roller...

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU

Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30’larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40’larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50’lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.

Güner’in kocası Altan’la ilk sorun patlak verir. Gaye ve Naz, Güner’e destek olmak için harekete geçer. Ancak ikisi de kendi evliliklerinde büyük sorunların onları beklediğinin farkında değildir.

Üçü de hayatlarının en mutlu gününde ailelerinden dolayı yalan, ihanet ve sırlar sarmalının içine girer. Neyse ki ayakta kalabilmek için birbirlerine sahiptirler.

DİZİ KARAKTERLERİ

Güner Önerli - Bennu Yıldırımlar

Altan’ın eşi. Öykü ve Osman Can’ın annesi. Gaye, Naz ve Haluk’un çalışma arkadaşı. Venüs/Bella Grup’un yetenekli yazarı. Bir başka deyişe ekibin ve programın “kalbi”. Tüm duygularını içinde yaşayan, kahkahasını da öfkesini de ayıp olmasın diye göstermeyen, sakin ve ölçülü biri, Güner. Fedakâr bir anne, fedakâr bir eş… Erken yaşta evlenince ailesinin sorumluluğunu gönüllü olarak sırtlanmış. Kocası akademik kariyer yaparken eve hep o bakmış. Güner rutinleriyle hayata tutunan biri. Çizdiği sınırlarla güvende hissediyor kendini. Senelerdir süren rutinin nelere mal olacağının farkında bile değil. Ve hayatının tamamen şerit değiştireceğinin de…

Gaye Tabipoğlu - Müjde Uzman

Çınar’ın eşi, Mercan’ın annesi. Güner, Naz ve Haluk’un çalışma arkadaşı. Venüs/Bella Grup’un başarılı yönetmeni. Aşk; Evlilik, Boşanma isimli programın “beyni”. Akılcı, kontrolcü ve soğukkanlı. Mükemmelliğin vücut bulmuş hali, Gaye. En yorgun olduğu anlarda bile bakımlı, güler yüzlü. Hayatının her noktası kusursuz. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gaye’nin bir sırrı var, derinlerde sakladığı bir sırrı. Geçmişten gelen davetsiz bir misafir bu sırları ortaya çıkartacak.

Naz Çiyitözü - Melisa Şenolsun

Timuçin’in eşi, Agah ve Naile’nin gelini. Gaye, Güner ve Haluk’un iş arkadaşı. Venüs/Bella Grup’un “yüzü”. Aşk; Evlilik, Boşanma programının sunucusu, Güner’in gölge yazarlığı ile derginin köşe yazarı. Özgüveni yüksek, açık sözlü, güzel ve hep bakımlı. Onun için barış, savaşsız; aşk, mücadelesiz kazanılamaz. Kocasının kendisine sonsuz bir hayranlık ve aşkla bağlı olduğunu düşünüyor. Çünkü daha ne yaşadığından ve ne yaşayacağından haberi yok.

Çınar Tabipoğlu - Serhat Teoman

Gaye’nin eşi. Mercan’ın babası. Psikiyatr. Erkeksi, çekici. Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir eş, oğul ve baba. Hastane sahibi varlıklı bir aileden geliyor. Babası meşhur bir cerrah. Annesini küçükken bir kazada kaybetmiş. Çınar’ı, babasının genç eşi Neşe büyütmüş. Karısı Gaye, hayatının ilk ve tek aşkı. İlişkileri şüphe uyandıracak kadar kusursuz olan bu çiftin yarattığı illüzyon Çınar’ın beklenmedik bir zamanda ifşa olan gerçeğiyle yerle bir olacak.

Altan Önerli - Levent Can

Güner’in eşi. Öykü ve Osman Can’ın babası. Güzel Sanatlar Fakültesinde Bölüm başkanı. Tam bir evlilik adamı. Evdeki tüm yetkileri ve sorumluluğu karısına devretmiş klasik bir aile babası. Hayalperest ve Güner’in ona sağladığı ayrıcalıklarla olabildiğince şımartılmış. Altan’ın kalbi bambaşka, yepyeni, macera dolu bir hayat için atıyor artık. Erken yaşta evlendiği için hayatını doya doya yaşayamadığını, genç olamadan yaşlandığını düşünüyor çünkü. Özlemini duyduğu bu yeni hayatın ona öğreteceklerinden henüz habersiz ve son derece sabırsız.

Timuçin Çiyitözü - Furkan Okumuş

Naz’ın eşi. Agah ve Naile’nin küçük oğlu. Avukat. Adanalı zengin bir ailesi var. Kibar, yakışıklı, içe dönük. Hiçbir şeye hayır diyemeyen, dertleri konuşmaktansa öteleyen biri. Böylece kimseyi kırmadığını, sorunları önlediğini düşünüyor. Naz’a hayranlık duyarak evlenmiş ama şimdilerde çok önemli bir sırrı saklıyor ondan, öğrenince kıyameti koparacağı bir sırrı. Her şeyi söylemeyi ertelediği gibi bunu da söylemeyi ertelemiş Timuçin. Ortalığı toz dumana boğacağını bilmeden.