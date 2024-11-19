Aşk Evlilik Boşanma'nın Gaye'si Müjde Uzman'ı gören tanıyamadı! Meğer yıllar önce...

Yağmur Dinç

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Müjde Uzman, Alev karakterine veda etti.

Yeni projesi Aşk Evlilik Boşanma ile ekranda olan Uzman, "Gaye" rolünü canlandırıyor.

İzleyicilerin beğenisini toplayan ünlü oyuncu, hakkındaki detaylarla da araştırma konusu oluyor.

Kapalıçarşı, Aşk Bir Hayal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer alan Müjde Uzman, özellikle eski haliyle merak ediliyor.

GÜZELLEŞTİ

Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Uzman'ın estetiksiz kareleri, görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncunun kaş, burun, çene ve dudaklarında birkaç işlem yaptırdığı gözler önüne serildi.

İşte Müjde Uzman'ın değişimi...