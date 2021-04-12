Aşk-ı Memnu neden yok? Aşk-ı Memnu dizisi yayından mı kaldırıldı?

Aşk-ı Memnu neden yok? Aşk-ı Memnu dizisi yayından mı kaldırıldı?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisi, yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Aşk-ı Memnu neden yok, yayın akışından kaldırıldı mı?' sorularını gündeme taşıdı.

Kanal D'nin yayımlandığı döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisi, tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 16:00'da izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak sevilen dizi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı.

Kanal D'de, Aşk-ı Memnu dizisi yerine yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız dizisinin tekrar bölümü yayımlandı.

Peki, Aşk-ı Memnu neden yok? Aşk-ı Memnu dizisi yayından mı kaldırıldı? İşte detaylar..

AŞK-I MEMNU NEDEN YOK, YAYIN AKIŞINDAN MI KALDIRILDI?

Türk televizyonlarının efsane dizisi olan Aşk-ı Memnu'nun yayın saatinde, Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız yayımlandı.

Aşk-ı Memnu dizisi 13 Nisan 2021 Salı günü saat 16:45'te yayımlanacak. Saat 16.00’da, iftara hazırlık yapmak isteyenler için Arda’nın Ramazan ayı boyunca her gün özel programı yer alacak.



