Aşk-ı Memnu'nun ağlak Cemile'sini unutun! Çünkü şimdilerde aşık olunası bir halde...

Aşk-ı Memnu'nun ağlak Cemile'sini unutun! Çünkü şimdilerde aşık olunası bir halde...

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, güzelliği ile gündem oldu. Cemile karakteri ile herkesin sinirini bozan Ermiş, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, sık sık tekrarları ile ekrana geliyor.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, toplam 2 sezon sürdü ve ekranda fırtınalar estirdi.

Dizide başrollerin dışında da yer alan; Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu ve Pelin Ermiş gibi isimler dikkati çekti.

Özellikle Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, zaman zaman ağlak halleri ile seyirciyi kızdırıyordu.

Beşir'e aşık olan ve Bihter'in gazabından kaçamayan Cemile, masumiyetini seyirciye geçirmeyi başardı.

Cemile karakterini canlandıran güzel oyuncu Pelin Ermiş, bu dizi sayesinde de ününe ün kattı eve daha çok sevildi.

Şükran Ovalı'nın yakın arkadaşı olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Ermiş, diziden sonra bir hayli değişti.

AŞK - MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, son haliyle olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ermiş'in pozlarına yorum yağdı.

Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Ermiş, birbirinden cesur pozlar veriyor. Ermiş'in paylaşımlarına, ''Cemile ne olmuş sana!'' ve ''Makyajın, botoksun gücü adına!'' gibi yorumlar yapılıyor.

1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Pelin Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

2006 yılında yer aldığı Şöhret Okulu dizisiyle oyunculuğa adım atan Ermiş, Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi efsane yapımlarda rol alma şansına sahip oldu.