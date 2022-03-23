Aşk-ı Memnu'nun ateşli Bihter'inin yıllar önceki karesi olay oldu olay! 'Her halinin hastasıyız be'

Aşk-ı Memnu'nun ateşli Bihter'inin yıllar önceki karesi olay oldu olay! 'Her halinin hastasıyız be'

Güzel ve başarılı oyuncu Beren Saat'in eski karesi gündeme bomba gibi düştü. 20'li yaşlarda rol aldığı diziden yayılan kareleri, her halinin güzel olduğuna yönelik yorumları beraberinde getirdi.

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu'nun canlandırdığı dizi, o dönem ekrana damga vurdu.

Yasak bir aşkı konu alan dizide Beren Saat, Bihter Yöreoğlu karakteri ile adeta parladı ve karakteri zirveye ulaştırdı.

Güzelliğini ve oyunculuğunu konuşturan Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinden sonra bu kadar ses getiren bir projede yer almadı.

Kısa bir süre önce Netflix için Atiye dizisinde yer alan Saat, akıllarda hala daha Bihter karakteriyle yer ediniyor.

Birçok başarılı yapımda yer alan güzel ismin, 2004 yılında oynadığı diziden kareleri gündeme düştü.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var dizisinde yer alan ve o dönem 20 yaşında olan Saat'in kareleri, her halinin güzel olduğunu ortaya koydu.

20'Lİ YAŞLARDA BEREN

Kenan Doğulu ile evli olan ve her yaptığı hareketle konuşulan Beren Saat, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeniden ekranlarda boy göstermeye hazırlanan güzel isim, 2004 yılında yer aldığı dizi ile konuşulmaya başlandı.

Aşk-ı Memnu dizisinde parlayan Beren Saat'in 2004 yılında yer aldığı dizideki tavrı ve tarzı herkes tarafından beğenildi.

Oldukça küçük olduğu görülen Beren Saat'in, yıllar içinde değişmediği gözlemlendi. Saçlarının uçlarında sarılıkların olduğu görülen Beren, Ece Uslu'nun kızı Pervin'e hayat verdi.

20 yaşındaki halinin ve masumluğunun beğeni yağmuruna tutulduğu Beren Saat için, "Biz her haline aşığız" yorumları geldi.

İŞTE BEREN'İN O KARELERİ