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    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız...

    Bir döneme damga vuran efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut, son görüntüsüyle dikkat çekti.
    • 25.07.2022 - 17:26
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    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız...

    Aşk- Memnu dizisi, aradan yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

    Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de zaman zaman gündeme geliyor.

    Dizideki "Beşir" karakteri ile yıldızı parlayan Baran Akbulut da son dönemin dikkat çeken isimlerinden oldu.

    Nihal'e olan aşkı yüzünden yataklara düşen Beşir, son haliyle görenleri şoke etti.

    Ekranlarda son olarak Aziz dizisinde yer alan ve dizide Mustafa karakterini canlandıran ismin değişimi ise olay oldu.

    Görenler tanıyamadı

    Ünlü oyuncunun tarzında ve görünüşünde imaj değişikliğine gittiği görüldü.

    İşte seneler sonra görünüşüyle olay olan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali...

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız... #1

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız... #2

    Aşk-ı Memnu nun Beşir i son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız... #3


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