Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si kalçasına kadar yırtık elbisesiyle uzanınca... 'Gördük ama öyle böyle değil'

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si kalçasına kadar yırtık elbisesiyle uzanınca... 'Gördük ama öyle böyle değil'

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya pozlarıyla akılları baştan aldı. Ermiş'in güzelliğini görenler, "Diziden sonra bambaşka biri oldu" yorumlarını yaptı.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, yasak bir aşkı anlattı.

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizinin kadrosunda yer alan Pelin Ermiş ise Cemile karakteri ile karşımıza çıktı.

21 Ağustos 1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk alanında eğitim aldı.

2006 yılında “Şöhret Okulu” dizisi ile televizyon dünyasına adım atan oyuncunun en büyük başarısı Aşk-ı Memnu sayesinde oldu.

Mazi Kalbimde Yaradır”, “Adını Feriha Koydum”, ”Emir’in Yolu”, “Hangimiz Sevmedik” gibi dizilerde rol alan Ermiş, son yıllarda yaşadığı değişimle dikkati çekiyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Pelin Ermiş'in Aşk-ı Memnu dizisinden sonra bir hayli değiştiği ve farklı bir havaya büründüğü görüldü.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişti

Güzelliğiyle herkesi etkileyen ve değişimiyle gündem olan Ermiş, hayranlarını şoke ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle bacak bacak üstüne attığı pozunu paylaşan Ermiş'e, "Yavaş ol Cemile", "Cemile'ye bak sen" gibi yorumlar geldi.

Son olarak 2017 yılında ekranlarda gözüken Ermiş'in hangi proje ile yeniden televizyonda boy göstereceği merak ediliyor.

Güzel ismin sosyal medyasını aktif kullanmasını seven hayranları, paylaşımlarına ise hız kesmeden devam etmesini istiyor.