Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan bambaşka biri oldu! Bakın kimin eşi çıktı

Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan bambaşka biri oldu! Bakın kimin eşi çıktı

Bir döneme damga vuran Aşkı-Memnu dizisinde Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un nişanlısını oynaya Eda Özerkan, yıllar içinde çok değişti. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Başrollerinde Nebahat Çehre, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, yayınladığı döneme damga vurdu.

Yayınladığı dönem televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Dizide Behlül karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un nişanlısını oynayan Eda Özerkan, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Şimdilerde bir kız annesi olan Özerkan, yıllar içindeki değişimi ve güzelliği ile dizinin takipçilerini şaşırttı.

EDA ÖZERKAN'IN DEĞİŞİMİ DİKKATİ ÇEKTİ

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandıran Eda Özerkan'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sürekli fotoğraf paylaşan Özerken, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirdi.

Aşk-ı Memnu'dan sonra çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Özerkan, uzun bir süredir ekranlarda yok.

Eliz adında bir kızı olan Özerkan için, "Yıllar onu hiç değiştirmemiş" yorumları yapılıyor.



