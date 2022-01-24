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    • Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce...

    Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce...

    Aşk-Memnu dizisinde yer alan İlker Kızmaz'ın yıllar önce Cennet Mahallesi'ne konuk oyuncu olarak katıldığı ve Sultan'ı istemeye geldiği görüldü. Kızmaz'ın o sahneleri herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:19
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    Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce...

    Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin paylaştığı Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yayınlandı.

    Ayrıca dizide başroller dışında da birbirinden yetenekli oyuncular yer alırken, hepsi günümüzde birer yıldız oldu.

    Bu isimlerden birisi olan ve birçok başarılı projeye imza atan İlker Kızmaz, Nihat karakterine hayat verdi.

    Nihat karakterinin masum aynı zamanda da babasıyla olan mücadelesini anlatan Kızmaz, bu karakteri sayesinde herkes tarafından tanındı.

    Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Kızmaz'ın yıllar önce Cennet Mahallesi'nde oynadığı ortaya çıktı.

    Dizinin 60. bölümlerinden sonra görülen İlker Kızmaz, Çağla Şıkel'in canlandırdığı Sultan karakterini istemeye geliyor.

    CENNET MAHALLESİ HAKKINDA

    Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur,  Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya'nın başrolünde yer aldığı Cennet Mahallesi 119 bölüm sürdü.

    Dizinin yayınlanan her bölümü eğlenceli anlara sahne olurken, efsane diziler arasına adını yazdırmayı başardı.

    Projenin en sevilen ismi olan Melek Baykal, Pembe karakterine hayat verdi. Pembe'nin güzeller güzeli kızı Sultan'ı ise Çağla Şıkel canlandırdı.

    Aşk-ı Memnu nun Nihat ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce... #1

    İLKER KIZMAZ'IN CENNET MAHALLESİ'NDEKİ ROLÜ

    Sultan'ı zengin bir kocayla evlendirmek isteyen Pembe, sık sık görücü ağırladı. Ancak Sultan ve Ferhat, dizinin 100. bölümünde evlenmeyi başardı. Sultan'a 100 bölüm boyunca görücü gelenlerden birisi ise İlker Kızmaz oldu.

    Dizide çok kısa bir süre görülen Kızmaz, bir market zincirinin oğluna hayat verdi. Sultan'ı isteyen ve karşılığında başlık parası veren Kızmaz, o sahneler ile hayranlarını bir hayli şaşırttı.

    Aşk-ı Memnu nun Nihat ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce... #2

    Aşk-ı Memnu nun Nihat ı İlker Kızmaz ile Çağla Şıkel arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer yıllar önce... #3


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