Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı yıllar içinde hem değişti hem de baba oldu! Kızı Naz güzelliği ile parmak ısırttı...

Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı yıllar içinde hem değişti hem de baba oldu! Kızı Naz güzelliği ile parmak ısırttı...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihat karakteri ile büyük bir üne ulaşan İlker Kızmaz, Aslı Kızmaz ile evlendi. Bu evlilikten Naz adında bir kızı olan oyuncu, aile hayatı ile beğeni topluyor.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, toplam 2 sezon sürdü.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu paylaştığı dizi, 79. bölümü ile final verdi.

Farklı konusu ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile beğenilen dizide İlker Kızmaz ise Nihat Önal karakterine hayat verdi.

Nihat Önal'ın karakterini, aşkını ve babası ile olan olayları seyirciye başarı ile yansıtan Kızmaz, Nur Fettahoğlu ile partner olmuştu.

Peyker ve Nihat'ın dizideki diğer karakterlere oranla masumiyetleri dikkati çekerken, İlker Kızmaz yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Aslı Kızmaz ile evlenen ve Naz adında bir kız çocuğuna sahip olan Kızmaz, geçen zamanda ise karizmasını bir hayli artırdı.

Geçtiğimiz sezon Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer alan oyuncunun tatlılık abidesi kızını görenler, "Maşallah" demeden geçmiyor.

İLKER KIZMAZ'IN SON HALİ VE AİLESİ

9 Eylül 1975 yılında İzmir'de doğan başarılı oyuncu İlker Kızmaz, bir dönem Cennet Mahallesi'nde de yer aldı.

Dizinin kısa bir anında gözüken ve konuk oyuncu olan İlker Kızmaz, en büyük ününü Aşk-ı Memnu sayesinde yaşadı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden sonra son olarak Yalancılar ve Mumları'nda yer alan Kızmaz, Aşk-ı Memnu dizisinde olduğu kadar konuşulmadı.

Sadece kariyeri ile anılmak isteyen ve sayısız projede yer alan oyuncu, Nefes: Vatan Sağolsun filminin çekimleri sırasında tanıştığı Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 yılında evlendi.

Güzel bir aile kuran İlker Kızmaz'ın Naz adında bir kızı dünyaya geldi ve Naz tatlılığı ile dikkati çekti.

Oyuncunun minik kızı sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor. Aslı Kızmaz sosyal medya alanında tam bir fenomen.

Aynı zamanda yazarlık yapan Aslı Kızmaz, kızı ve eşine dair kareleri paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sunuyor. Benden Ne Olur ve Olmasa Da Olur kitaplarının yazarı olan Aslı Kızmaz, ilk kitabının filmini çekti.