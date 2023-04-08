Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si kötüleşti! Oyuncu Rana Cabbar'ın sağlık durumu... Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle milyonların tanıdığı Rana Cabbar, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu, yaşam savaşı veriyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Süleyman Efendi karakteriyle oldukça sevilen Rana Cabbar, şimdilerde 78 yaşında...

Hayatını sanata ve sahneye adamış ola Rana Cabbar, milyonların sevdiği bir oyuncu oldu.

Bir süredir ekranlarda yer almayan Cabbar, yaşam mücadelesi veriyor.

Ünlü oyuncu Rana Cabbar dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altında

Usta tiyatro ve dizi oyuncusunun sağlık durumunu Metin Yıldız duyurdu.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.