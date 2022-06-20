Petrol
112.12
-0.88%
Euro
18.2303
0.25%
Dolar
17.3288
0.02%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2535
0.08%
Bitcoin
356.622
9.36%
BTXN Coin
8.49
15.98%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Aşk kapıyı çaldı! Müge Anlı gelin oluyor: İşte müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu...

    Müge Anlı, bugün ATV canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Şinasi Yüzbaşı kimdir sorusu ise günün merak edilenleri arasında girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşk kapıyı çaldı! Müge Anlı gelin oluyor: İşte müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu...

    14 sezondur ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza attı.

    Müge Anlı ile ilgili en büyük merak konusu ise aşk hayatı...

    48 yaşındaki sunucu, özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Müge Anlı'nın kalbi uzun bir zamandır boştu.

    Lidya adında kızı olan Anlı, hayatını kızına ve işine adadı. Ancak aşk yeniden ünlü sunucunun kapısını çaldı.

    ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

    Milyonların aklında ise kim bu "Şinasi Yüzbaşıoğlu" sorusu.

    İşte ikinci kez gelin olmaya hazırlanan Müge Anlı'nın müstakbel eşi...

    Müge Anlı kiminle evleniyor?

    Müge Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' dedi.

    Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

    Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıkladı. ''Çok da saygı değer mesleği var.'' diye ekledi.

    Anlı'nın müstakbel eşi Şinası Yüzbaşı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi.

    Çiftin yaz aylarında evleneceği konuşuluyor.

    Aşk kapıyı çaldı! Müge Anlı gelin oluyor: İşte müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu... #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
    Eğitim

    Tercih dönemi: YKS 2022 tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Görüş Bildir