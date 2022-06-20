Aşk kapıyı çaldı! Müge Anlı gelin oluyor: İşte müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu...

Müge Anlı, bugün ATV canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Şinasi Yüzbaşı kimdir sorusu ise günün merak edilenleri arasında girdi.

14 sezondur ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza attı.

Müge Anlı ile ilgili en büyük merak konusu ise aşk hayatı...

48 yaşındaki sunucu, özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Müge Anlı'nın kalbi uzun bir zamandır boştu.

Lidya adında kızı olan Anlı, hayatını kızına ve işine adadı. Ancak aşk yeniden ünlü sunucunun kapısını çaldı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

Milyonların aklında ise kim bu "Şinasi Yüzbaşıoğlu" sorusu.

İşte ikinci kez gelin olmaya hazırlanan Müge Anlı'nın müstakbel eşi...

Müge Anlı kiminle evleniyor?

Müge Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' dedi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıkladı. ''Çok da saygı değer mesleği var.'' diye ekledi.

Anlı'nın müstakbel eşi Şinası Yüzbaşı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi.

Çiftin yaz aylarında evleneceği konuşuluyor.