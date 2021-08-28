Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı: Sonunda ödeştik Esra!

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, 10. bölümüyle dizi severlerin beğenisini kazandı. Dizinin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizinin son bölümünde, Çağla'nın Ozan'a ilan-ı aşk etmesi damgasını vurdu.

FOX TV'nin iddialı dizisi Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen 11. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. Ozan'ın, ''Nasılmış aşık olup yüzüstü bırakılmak Esra? Sonunda ödeştik!'' dediği anlar fragmana damga vurdu.

İşte Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı...

Aşk Mantık İntikam 11. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan'ı, Esra'ya bırakmamaya ve Ozan için savaşmaya karar verir.

Çınar ve Ozan'ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar'ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez. Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar.

Esra’nın bu kadar badireden sonra Ozan'ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra'yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.