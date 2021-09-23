Aşk Mantık İntikam 14. bölüm 2. fragmanı: Ozan'dan vazgeçeceksin!

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Çağla'nın Esra2yı tehdit ettiği görüldü. İşte Aşk Mantık İntikam 14. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, 13. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen 14. bölümünden 2. fragman da görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda, Çağla'nın Esra'yı, ''Ozan'dan vazgeçeceksin. Yoksa bu fotoğrafların hepsini basına veririm.'' diye tehdit ettiği görüldü.

Çağla'nın tehdidi nedeniyle Esra, Ozan'ı kendisinden uzaklaştırmaya çalışacak. İşte Aşk Mantık İntikam 14. bölüm 2. fragmanı...

Aşk Mantık İntikam 14. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM ÖZETİ

Çınar, Esra’ya Antalya’ya yerleşmeyi teklif eder. ''Yakındakiler'' uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan’dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir.

Ozan’ın tek derdi ise Esra’yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra’nın reddiyle sonuçlansa da Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur.

Sonunda bir yolunu bulup Esra’ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan’a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan’ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.