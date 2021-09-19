Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı: 'Ozan bizden olmuyor, bitti!'

Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Esra'nın, 'Ozan bizden olmuyor, bitti!' sözleri damga vurdu. İşte Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, 13. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda, Esra'nın, ''Ozan bizden olmuyor, olmayacak da. Bitti! Ben Çınar'a karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim!'' sözleri damga vurdu.

Ancak dizinin hayranları, Çağla'nın Esra'yı tehdit ettiği için Esra'nın, Ozan'ı kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti. İşte Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı...

Aşk Mantık İntikam 14. Bölüm Fragmanı İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM ÖZETİ

Çınar, Esra’ya Antalya’ya yerleşmeyi teklif eder. ''Yakındakiler'' uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan’dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir.

Ozan’ın tek derdi ise Esra’yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra’nın reddiyle sonuçlansa da Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur.

Sonunda bir yolunu bulup Esra’ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan’a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan’ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.